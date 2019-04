O chefe do MPE, José Antônio Borges, que elogiou termo firmado com o Executivo

CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges afirmou que o termo de cooperação firmado entre o Ministério Público e o Governo do Estado permitirá ao Executivo conseguir, de forma mais célere, recursos para o caixa do Executivo.

O termo a que se refere o chefe do MPE, diz respeito à cessão feita pelo governador Mauro Mendes (DEM) de um delegado para atuar no exclusivamente no Núcleo de Ações de Competência Originárias (Naco) Criminal.

O Naco Criminal tem a competência de processar, no Tribunal de Justiça, pessoas com foro especial por prerrogativa de função, como políticos detentores de mandatos.

“Em momentos difíceis de dinheiro, o Governo não pode se dar ao luxo de perder recursos, especialmente, quando é dinheiro desviado, seja em âmbito municipal ou estadual”, disse o procurador.

“Tendo um delegado, vamos melhorar a estrutura do Naco. Se o agente político que está no cargo tiver que responder, responda. Ao mesmo tempo, poderá cessar algum dano que venha eventualmente ocorrendo durante uma administração”, acrescentou Borges.

Segundo ele, a parceria firmada com o Executivo é uma “política de Estado” e não guarda qualquer relação com Governo A ou B.

“Independente do Governo, os órgãos de controle têm que estar agindo em sintonia. Acima do governo existe uma política de Estado”, afirmou.

Sem temor

O termo de compromisso foi oficializado na última segunda-feira (15). Na ocasião, o governador Mauro Mendes afirmou que a medida demonstra que ele e os membros de seu staff não temem qualquer tipo de investigação.

“Isso é uma demonstração de que queremos que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, com transparência e com respeito aos princípios da legalidade e moralidade”, afirmou.

“Ao colocarmos uma estrutura maior para investigar, é porque nenhum de nós teme as investigações. É uma medida preventiva e corretiva se identificada qualquer autoridade em Mato Grosso que esteja praticando desvio de conduta ética e moral”, disse.

