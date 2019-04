DA REDAÇÃO



O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (16) que deverá promover 1.124 policiais militares, no próximo dia 21 de abril, em celebração ao Dia de Tiradentes, patrono da corporação.

Nesta quarta-feira (17), às 18hs, será realizada no pátio do Comando Geral da Polícia Militar, em Cuiabá, a celebração por Tiradentes. As comemorações estão sendo antecipadas em função dos feriados da Semana Santa e porque o dia de Tiradentes será no domingo.

Além da formatura militar, com desfile de policiais das diversas unidades e de viaturas, tradicionalmente o dia 21 é uma data de anúncio de promoções. É quando o Governo do Estado, por meio do Comando Geral da Polícia Militar, divulga a lista dos militares que ascenderam na carreira.

Junto com o aniversário de criação em 05 de setembro, o 21 de abril é a data mais importante para a Polícia Militar mato-grossense, quando ocorrem as promoções na carreira.

Este ano, além dos policiais desfilando, da presença de autoridades e da comunidade, haverá um pequeno pelotão de meninos e meninas fardadas. São filhos de policiais que internalizaram em suas famílias o orgulho por integrar as fileiras da PMMT.

Patrono

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes é o patrono das polícias. Seu apelido faz referência à função que ele exercia, de dentista. Ele era um militar que se tornou herói da inconfidência mineira, um movimento ocorrido nos séculos XVII e XVIII que tinha como objetivo a separação do Brasil do domínio de Portugal. Morto por enforcamento no dia 21 de abril de 1792, somente em 1890 teve seus feitos reconhecidos por bravura.