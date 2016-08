DO GLOBO ESPORTE



A Uefa realizou nesta quinta-feira em Mônaco o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Destaque para o Grupo C, que conta com Barcelona, Manchester City de Pep Guardiola, Borussia Mönchengladbach e Celtic. A primeira rodada está marcada para os dias 13 e 14 de setembro. A grande final da competição será disputada no dia 3 de junho de 2017 no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

Sorteio dos grupos da Liga dos Campeões colocou Barcelona e City de Guardiola no mesmo grupo (Foto: Divulgação/Uefa)

Como regras, clubes do mesmo país foram proibidos de ficarem juntos nos grupos – o mesmo vale para as oitavas de final, quando acontecerá novo sorteio. Por uma decisão do Comitê Executivo, russos e ucranianos também não poderiam se enfrentar – é o caso de CSKA e Rostov com o Dínamo de Kiev por conta dos conflitos entre ambos os países.

Além do sorteio dos grupos da Champions League, a Uefa também anunciou os vencedores dos prêmios de melhor jogador e jogadora da temporada passada na Europa. O português Cristiano Ronaldo, que venceu a Champions e a Eurocopa, ganhou a disputa com Bale e Griezmann. Já entre as mulheres, a vencedora foi a norueguesa Ada Hegerberg, campeã e artilheira da última Liga dos Campeões com o Lyon.

Veja como ficaram os grupos da Champions League:



Grupo A:

PSG, Arsenal, Basel e Ludogorets



Grupo B:

Benfica, Napoli, Dínamo de Kiev e Besiktas

Grupo C:

Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Celtic



Grupo D:

Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV e FC Rostov



Grupo E:

CSKA Moscou, Bayer Leverkusen, Tottenham e Monaco



Grupo F:

Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting e Legia Varsóvia

Grupo G:

Leicester City, Porto, Club Brugge e Copenhaguen



Grupo H:

Juventus, Sevilla, Lyon e Dínamo Zagreb

Fonte http://globoesporte.globo.com/futebol/liga-dos-campeoes/noticia/2016/08/barcelona-e-city-de-guardiola-ficam-no-mesmo-grupo-na-liga-dos-campeoes.html