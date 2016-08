DO TERRA NOTICIAS



O sérvio Novak Djokovic, que a partir da próxima semana buscará o tricampeonato do US Open, afirmou após o sorteio das chaves que se sente confiante na briga pelo título e revelou que a derrota ainda na terceira rodada em Wimbleon lhe permitiu fazer algumas reflexões.

"Evidentemente, tive uma sequência fenomenal nos Grand Slams e me sinto muito orgulhoso e agradecido. Tive muita sorte de poder jogar em grande nível e de ser consistente. A derrota nessa terceira rodada me permitiu refletir sobre algumas coisas, tomar algum tempo para mim e reorganizar as ideias", comentou o número 1 do mundo.

Djokovic perdeu para o americano Sam Querrey em Londres e, assim, teve derrubada uma sequência de 30 vitórias em Slams, a maior da Era Open. O sérvio vinha de quatro títulos seguidos nos quatro principais torneios do circuito profissional.

"Tenho 29 anos e estou no alto das minhas possibilidades como tenistas. Tentarei mantê-las ao máximo da minha consistência. É um privilégio ser mencionado com as grandes lendas deste esporte que ganharam dez ou mais Grand Slams e fizeram história nos livros", declarou 'Nole', que tem 12 troféus de 'majors'.

Fonte https://esportes.terra.com.br/tenis/djokovic-diz-que-derrota-em-wimbledon-lhe-permitiu-refletir,4eaeeb9d2ca121db1ba72f998fb01dd7hjplwy2p.html