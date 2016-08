DE O DIA



Sucesso de público na Olimpíada, muitas casas dos países continuam funcionando até o fim das Paralimpíadas, em 18 de setembro, e vão deixar mais do que saudade, um legado vivo de sua presença no Rio. A Casa da Suíça, por exemplo, vai entregar até novembro uma quadra de beisebol montada na Lagoa Rodrigo de Freitas, com 4,1 mil metros quadrados e vista para o Morro Dois Irmãos. O comitê suíço ainda vai financiar a contratação de professores para dar aulas de beisebol às cerca de 130 crianças do projeto ‘Baseball Escolar’, que funciona em escolas públicas da Zona Norte. A Casa da Alemanha, que funciona em uma mega estrutura montada na Praia do Leblon, deixará como legado a reforma de parte da Escola Municipal Marília de Dirceu, em Ipanema. Serão construídas quadras poliesportivas e instaladas rampas de acessibilidades, além da reforma do piso no refeitório.

A Casa Itália, que reabre dia 6, também entregou uma quadra de futebol na Escola Municipal Alphonsus de Guimarães, na Cidade de Deus. Também reformou uma das creches mais antigas da Rocinha, a Ação Social Padre Anchieta, que atende atualmente 175 crianças. O espaço teve diversas áreas reformadas, ganhou brinquedoteca e horta.

Já a Casa da Colômbia, que reabre dia 5 no Centro do Rio e oferece ótimos cafés, vai deixar reformas no Centro Cultural do Ministério da Saúde, onde estão instalados, incluindo uma plataforma elevatória para acessibilidade.

A Casa do Qatar, que funcionou na antiga Casa Daros, em Botafogo, vai financiar a construção de uma biblioteca no local e doar todo o valor arrecadado com a bilheteria para a ONG Futuro Olímpico, do medalhista Arnaldo Oliveira. Também selecionou dez esportistas para treinar durante um mês em seu país.

Já os dinamarqueses vão doar 65 bicicletas à Guarda Municipal. No início do mês, a princesa Mary da Dinamarca entregou o primeiro dos 5.180 kits da Lego, que serão distribuídos pelos Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) da prefeitura. E a maquete do Rio feita com quase 1 milhão de tijolinhos, que está no Boulevard Olímpico, será levada para o Museu Histórico da Cidade, na Gávea.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-27/casas-dos-paises-deixam-legado-social-para-a-cidade.html