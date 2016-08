DO DIÁRIO DE SP



Prestes a se aposentar, o experiente líbero Serginho, de 40 anos, foi um dos atletas a discursar no evento de quinta-feira (25). Nascido e criado em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo, o jogador enfrentou dificuldades para virar atleta, já que, com 1, 84 m de altura, era considerado baixo para o esporte.

Hoje, dono de quatro medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, espera ser usado como exemplo às futuras gerações.

“Essas quatro medalhas que eu tenho em casa não me significam nada. Para mim, o mais importante é ser exemplo. Minhas convocações para a seleção brasileira, meus títulos mundiais conquistados, essas medalhas olímpicas que eu tenho, não me fazem melhor que nenhuma pessoa”, afirmou o atleta, um dos vitoriosos do esporte brasileiro.

Integrante de duas gerações douradas do vôlei brasileiro, Serginho ainda não declarou o que fará depois da aposentadoria, prevista para o fim deste ano. O jogador apenas falou que quer aproveitar a presença da família e dos amigos no bairro de infância.

