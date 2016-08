Da Revista WEBMOTORS



Em uma prova bastante agitada na Bélgica, Nico Rosberg conquistou sua 20ª vitória na Fórmula 1. Sem vencer desde o GP da Europa, no Azerbaijão, o piloto alemão conseguiu um triunfo importante para sua campanha pelo título em 2016.

No entanto, Nico só pôde descontar dez dos 19 pontos de desvantagem que tinha para Lewis Hamilton. Saindo da última fila, o inglês se beneficiou de vários acidentes nas primeiras voltas e de uma bandeira vermelha para ser o terceiro ao fim do GP.

Daniel Ricciardo conquistou uma boa segunda posição. Em quarto e quinto lugares ficaram os dois carros da Force India, com Nico Hulkenberg segurando o mexicano Sergio Perez ao fim do GP.

A prova ficou marcada por vários acidentes em seu início. Na primeira curva, Max Verstappen se tocou com as duas Ferraris e avariou sua asa dianteira. Com vários pedaços se desprendendo de seu carro e do de Kimi Raikkonen, incidentes ocorreram em seguida, incluindo o abandono de Carlos Sainz por um pneu estourado. A direção de prova foi obrigada a neutralizar a prova com Safety Car Virtual.

Na volta, Kevin Magnussen bateu forte na saída da Eau Rouge após perder o controle de seu carro e destruiu a proteção de pneus. A prova teve de ser parada com bandeira vermelha e voltou 20 minutos depois.

Os incidentes ajudaram Lewis Hamilton e Fernando Alonso a subir na classificação. Largando da última fila, os pilotos foram para o top-5 na bandeira vermelha e se beneficiaram do fato de poderem trocar pneus durante a parada.

Felipe Massa acabou se beneficiando dos incidentes das primeiras voltas mas não fez uma boa prova. Ele chegou a ser o quarto, mas acabou chegando apenas em décimo. Felipe Nasr acabou sofrendo um furo de pneu na primeira volta e teve sua prova prejudicada após a bandeira vermelha. Ele ainda tomou uma penalização de cinco segundo por ter contado a Eau Rouge, e terminou em 17º e último.

A corrida

Rosberg largou bem, com Verstappen perdendo no primeiro pulo a segunda posição para as duas Ferraris. Tentando se recuperar na primeira curva, o piloto holandês acabou acertando os carros de Kimi e Vettel, avariando sua asa dianteira e a do finlandês. Após muitos problemas na volta inaugural (incluindo abandonos de Button, Wehrlein e Ericsson), Rosberg liderava a frente de Hulkenberg, Ricciardo e Massa.

Pelos detritos na pista após o incidente da primeira volta, Carlos Sainz acabou estourando seu pneu na reta Kemmel na volta 2 e teve de abandonar a prova. Os pedaços fizeram a prova ser neutralizada em Safety Car Virtual.

Na volta 7, Kevin Magnussen bateu forte na Eau Rouge trazendo o Safety Car para a pista. Com a proteção de pneus destruída, a direção de provas acabou paralisando a prova com bandeira vermelha.

Na parada, o top-10 era Rosberg, Ricciardo, Hulkenberg, Alonso, Hamilton, Massa, Perez, Kvyat, Palmer e Grosjean.

A corrida foi reiniciada 20 minutos depois com 34 voltas. Após a primeira volta, Hamilton passou Alonso. Seis voltas depois o inglês ultrapassou Hulkenberg pelo terceiro posto.

Chegando em Ricciardo, o piloto inglês acabou parando para um terceiro pit stop e perdeu a chance de alcançar o australiano. A dez voltas do fim o top-10 era Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Hulkenberg, Perez, Vettel, Alonso, Massa, Bottas e Raikkonen.

Massa perdeu posições nas últimas voltas e terminou em décimo.

A próxima etapa acontece na semana que vem na Itália.

Resultado

Fonte http://br.motorsport.com/f1/news/rosberg-triunfa-mas-ve-hamilton-ser-3-em-gp-acidentado-810939/