O atacante argentino Lionel Messi realizou exame nesta segunda-feira e teve confirmada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador se machucou na vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por 1 a 0, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Em nota, o time catalão também informou que o jogador se apresentará à seleção da Argentina, mas a sua presença nas partidas das Eliminatórias da Copa de 2018 ainda dependerá de novas análises médicas. A Argentina receberá o Uruguai nesta quinta-feira, em Mendoza, e visitará a Venezuela, em Mérida, no próximo dia 6.

Lionel Messi não é o único problema com que o técnico Edgardo Bauza terá que lidar em sua estreia pela seleção do país. Nesta segunda-feira, a Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que o atacante Sergio Agüero e o meia Javier Pastore foram cortados por estarem contundidos.

No comunicado em que informou os cortes dos dois jogadores, a AFA explicou que Sergio Agüero, atacante do Manchester City, sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Já Javier Pastore, meio-campista do Paris Saint-Germain, teve uma contusão na coxa direta.

Sem ambos mas com Messi no grupo, a Argentina inicia nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Uruguai - serão três atividades até o clássico desta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília). Após seis rodadas, a equipe está na zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia, com 11 pontos, em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.

