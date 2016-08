DO TERRA NOTICIAS



A medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro deixou o meia Luan em evidência no mercado europeu. Nesta segunda-feira, segundo a Rádio Gaúcha , o Liverpool procurou o Grêmio para oferecer 30 milhões de libras (R$ 127 milhões) pelo jogador da Seleção campeã olímpica.

Caso o Tricolor aceite a oferta, Luan será o terceiro jogador do time canarinho a sair do Brasil para jogar no futebol europeu. Na semana passada, o atacante Gabigol acertou com a Inter de Milão e deixou o Santos. Antes dos Jogos, Gabriel Jesus fechou com o Manchester City, no entanto, ficará no Palmeiras até janeiro.



Luan marcou três gols na campanha vitoriosa no Rio de Janeiro e também balançou as redes no retorno ao Grêmio, domingo passado, no empate diante do Atlético-MG por 1 a 1, na Arena Grêmio.

