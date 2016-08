DO TERRA NOTICIAS



Há entre os grandes clubes brasileiros apenas cinco que jamais foram rebaixados na maior competição nacional. Mas, tudo leva a crer que a atual edição do Campeonato Brasileiro vai marcar negativamente pelo menos um deles. Desse quinteto privilegiado, Internacional, Cruzeiro e São Paulo estão sob séria ameaça de cair para a segunda divisão.

Já Flamengo e Santos estão na parte de cima da tabela e têm objetivos mais nobres na disputa. O time carioca é o vice-líder e busca o título. Embora em quinto lugar, a equipe da Vila Belmiro também vai fazer de tudo para tentar a conquista.

Basta uma espiada na classificação para se constatar que o América-MG praticamente já assinou sua queda para 2017 e que o Santa Cruz segue o mesmo caminho. Se isso se confirmar, restariam mais duas vagas para o descenso. Para preenchê-las, há oito clubes na corda bamba.

Desde o São Paulo (11º, com 28 pontos) até o Figueirense (18º, com 24, mesma pontuação do 17º, o Inter), é difícil apostar em quem vai escapar. Abaixo do São Paulo, pela ordem, vêm Sport (27), Botafogo, Cruzeiro, Vitória e Coritiba (todos com 26), e os dois times do sul do País.

A campanha irregular dos três gigantes em situação de risco preocupa seus torcedores. O Inter demitiu o técnico Argel Fucks em julho, após seis jogos sem vitória.

Veio Paulo Roberto Falcão, que durou pouco mais um de um mês. Por último, trouxe Celso Roth, que já começa a amargurar resultados ruins. O Cruzeiro teve o pior início de Brasileiro em dez anos. Também vem sofrendo com a falta de planejamento no departamento de futebol. Começou o ano com Deivid como treinador. Em abril, demitiu o ex-jogador e trouxe o português Paulo Bento. Mas já fez nova troca e tem agora Mano Menezes no comando técnico. Na última rodada, esboçou uma reação ao derrotar o Santa Cruz por 2 a 0, no Mineirão.

Crise é o termo mais ouvido no São Paulo nos últimos dias, principalmente por causa da relação conturbada de sua torcida com o clube – a invasão do centro de treinamento no sábado (27), por integrantes de organizadas, que agrediram alguns jogadores, parece sintomática.

Em campo, o técnico Edgardo Bauza vinha sendo contestado e deixou a equipe para assumir a seleção argentina. Para o seu lugar, o Tricolor contratou Ricardo Gomes, então no Botafogo.

O empate em casa no domingo, contra o Coritiba, sinalizou a necessidade de uma recuperação rápida, pois apenas quatro pontos separam o time do 17º no Brasileiro, o Inter, primeiro na zona do rebaixamento. A hipótese de queda já é comentada entre os próprios jogadores do São Paulo. Seu próximo adversário é o líder Palmeiras, na quarta (7 de setembro), no Allianz Parque.

