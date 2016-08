DE O DIA



O primeiro dia do US Open chegou ao final nesta segunda-feira, com a vitória do atual campeão, o sérvio Novak Djokovic sobre o polonês Jerzy Janowicz, por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7, 6-2 e 6-1.

Número 247 do Ranking da ATP, Janowicz até tentou levar uma emoção ao jogo contra o principal tenista da atualidade, ao perder o primeiro set e vencer Djokovic no segundo.

No entanto, o restante da partida foi um verdadeiro passeio de Djokovic com seu saque consistente e golpes cruzados, que garantiu a passagem do sérvio para a segunda rodada do quarto e último Grand Slam da temporada, onde enfrentará o tcheco Jiri Vesely, 49º no ranking.

"Não foi um jogo fácil, exatamente o oposto. É o início do torneio e não estava muito concentrado, mas o importante era conseguir a vitória diante de um grande rival", afirmou Djokovic.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2016-08-30/atual-campeao-novak-djokovic-estreia-com-vitoria-no-us-open.html