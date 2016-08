DO UOL



Felipe Massa volta neste final de semana ao palco do último pódio conquistado na Fórmula 1, justamente no último GP da Itália, em Monza.

Apesar das boas recordações e do histórico positivo nas últimas temporadas no circuito italiano, o brasileiro não fala em repetir o feito no domingo.

"A Itália tem sido muito boa para mim. Tive dois pódios lá nos últimos dois anos, além de outro nos tempos de Ferrari", lembrou o brasileiro, que não vem bem no campeonato, tendo marcado apenas dois pontos nas últimas sete etapas.

"Os fãs são muito apaixonados e gostam de estar lá para curtir as disputas, é incrível de se ver. Conheço muito bem os fãs dos meus tempos de Ferrari e eles vão me apoiar bastante. É sempre um grande prazer correr em Monza."

Apesar do traçado de Monza beneficiar carros que geram pouco arrasto, como é o caso do modelo da Williams, o fato do time ter perdido terreno em relação a 12 meses, especialmente na comparação com Ferrari e Red Bull, faz com que o foco para este final de semana seja outro: somar bons pontos para frear a ascensão da

Force India, que tenta derrubar o time do quarto lugar no mundial de construtores.

Na última etapa, na Bélgica, a rival marcou 18 pontos, contra 5 da Williams. A chefe do time da Massa, contudo, se mostrou preocupada, "porque perder a quarta posição significa perder vários milhões de dólares em premiação, então não é algo que podemos permitir que aconteça."

