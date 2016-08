DO GLOBO ESPORTE



O volante Elias está próximo de acertar o seu retorno ao Sporting, de Portugal. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Corinthians no início da noite desta terça-feira. Com negociações bem avançadas, o jogador foi retirado da viagem para o Rio de Janeiro, onde o time enfrenta o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta, às 21h45.

A diretoria do Timão diz que vendeu para os portugueses os 50% dos direitos econômicos de Elias que ainda possuía. Os valores não foram revelados.

Ainda segundo informações do clube, Elias deve seguir ainda nesta terça-feira para Portugal, onde passará por exames médicos. Na semana passada, o Timão negociou a venda do atacante André para o Sporting. Na ocasião, o presidente Roberto de Andrade afirmou que o clube poderia envolver as parcelas que ainda devia por Elias na negociação. O clube ainda tinha 2 milhões de euros para pagar.

Elias, de 31 anos, vinha sendo cotado para deixar o Corinthians desde o fim do ano passado. O jogador chegou a abrir negociações com o Hebei China Fortune, mas o acordo não aconteceu. A possibilidade reapareceu para a janela do meio do ano, porém, a demissão do técnico Mano Menezes do Shandong Luneng, também da China, esfriou o interesse.

Considerado um dos líderes do elenco do Corinthians, Elias entrou em atrito com torcedores ao reclamar da cobrança vinda das arquibancadas. irritado, o meio-campista disse que a torcida do Timão parecia a do rival São Paulo em virtude das vaias após o empate contra o Cruzeiro, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

Elias retornou ao Corinthians em 2014 depois de passagens apagadas pelo mesmo Sporting e pelo Atlético de Madri. O Timão pagou 4 milhões de euros aos portugueses na época por 50% dos direitos econômicos, valor que o clube ainda tentava recuperar com alguma transação.

O Corinthians sofreu desfalques importantes em seu meio de campo em poucos dias. Na semana passada, Bruno Henrique acertou com o Palermo, da Itália, e

também deixou o Timão.

Fonte http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2016/08/apos-andre-corinthians-anuncia-que-volante-elias-deve-retornar-ao-sporting.html