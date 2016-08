DO TERRA NOTICIAS



Embalado pela conquista da medalha olímpica de ouro, o futebol brasileiro tenta se recuperar nas Eliminatórias do Mundial de 2018 com os dois jogos da rodada casada – amanhã, contra o Equador, em Quito, e na terça-feira, quando enfrenta a Colômbia, em Manaus. A equipe ocupa a sexta posição no torneio e, dependendo de uma combinação de resultados, pode chegar ao meio da próxima semana até mesmo na liderança.

Tite e Sylvinho podem afastar de vez a crise na Seleção nos dois primeiros jogos no comando Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O time, agora comandado por Tite, soma 9 pontos, enquanto Uruguai e Equador, na ponta da tabela, têm 13. Se a Seleção vencer o adversário em Quito e os donos da casa conseguirem derrotar o visitante em outros dois jogos de amanhã, o primeiro passo estará dado. Seria o cenário perfeito para o Brasil.

Observando-se esses confrontos, esses resultados seriam absolutamente normais: Argentina x Uruguai; e Paraguai x Chile. As partidas entre Bolívia e Peru e Colômbia e Venezuela não afetariam a colocação da seleção.

O complemento então teria de vir na terça, com nova vitória, sobre a Colômbia, e mais algumas combinações aceitáveis – como o Peru vencendo ou empatando com o Equador, em Lima; o Uruguai não derrotando o Paraguai no clássico em Montevidéo, e, aí sim, um tropeço, a Argentina não batendo a Venezuela em Caracas. O confronto entre Chile e Bolívia não ameaçaria a posição do Brasil.

