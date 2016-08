DE O DIA



Além dos atletas, outras pessoas essenciais ao espetáculo vão brilhar nos Jogos Paralímpicos, que começam quarta-feira que vem. São cerca de 500 voluntários com deficiência física que se inscreveram junto ao Comitê Rio 2016 para trabalhar na competição — parte deles já havia atuado também na Olimpíada.

Esquerda rachada

Candidata do PCdoB à prefeitura, Jandira Feghali rebate o argumento de Marcelo Freixo de que o Psol recusou o apoio dos comunistas e do PT porque ambos participaram do governo de Eduardo Paes (PMDB): “O Freixo mostra de onde parte a divisão. O Psol já tinha decidido, em congresso, não se aliar a ninguém que fez parte da base de Dilma e Lula.”

Reajuste

Sobre a nota publicada na coluna ontem, o candidato do PSDB, Carlos Osorio, diz que, então secretário estadual de Transportes, definiu o último reajuste das tarifas dos ônibus intermunicipais seguindo a variação do IPCA acumulado. E que o aumento percentual foi menor que o estipulado pela prefeitura.

Pela culatra

Panfleto de uma postulante a vereadora pelo PP virou piada entre adversários de Pedro Paulo Carvalho (PMDB). Acima da foto do peemedebista aparece nome de... Maria da Penha, candidata pela mesma coligação. O Supremo Tribunal Federal arquivou inquérito em que ele é acusado de agredir a ex-mulher, mas a oposição continua explorando o tema.

Atraso

O Consórcio VLT Carioca atrasa, há pelo menos dois meses, o pagamento de fornecedores que atuaram nas obras do VLT, na Zona Portuária. Isto, apesar de a prefeitura garantir que mantém os repasses para o grupo.

Escolas e cursos

A Secretaria Estadual de Educação divulgará em seu site lista de todas as instituições de ensino particulares e quais cursos elas estão habilitadas a oferecer. “Já vimos muitos casos de alunos que fizeram cursos não reconhecidos e tiveram que procurar a Justiça depois. A publicidade evitará isso”, diz o secretário Wagner Victer. São cerca de 4 mil instituições.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-31/cerca-de-500-voluntarios-com-deficiencia-fisica-vao-trabalhar-na-paralimpiada.html