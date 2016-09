DO DIÁRIO DE SP



Um dia antes do seu jogo de estreia no comando da seleção brasileira, Tite definiu o capitão da equipe, nesta quarta-feira (31). O técnico escolheu Miranda, zagueiro da Inter de Milão para o cargo.

"A seleção tem vários líderes, e mais uma vez terei a felicidade de representar esses líderes com a faixa de capitão", disse o defensor. Nada indica que Miranda seja o capitão definitivo, já que Tite, quando estava no Corinthians, era adepto do rodízio da faixa.

Antes do zagueiro, Neymar a usava nos jogos do Brasil. No entanto, o craque do Barcelona, após muitas críticas, decidiu deixar o posto depois da conquista do ouro olímpico no Rio de Janeiro.

A primeira partida da seleção sob o comando de Tite será nesta quinta-feira (1º), às 18h (horário de Brasília), contra o Equador, em Quito.

Escalação

Tite confirmou sua primeira escalação: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Wilian e Gabriel Jesus; Neymar"

