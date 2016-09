DE O DIA



Em confronto encerrado apenas na madrugada desta quinta-feira, Rafael Nadal garantiu vaga na terceira rodada do US Open ao vencer o italiano Andreas Seppi por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 7/5 e 6/1, em um duelo que marcou a utilização pela primeira vez na história do novo teto retrátil do Arthur Ashe Stadium, a quadra central do Grand Slam realizado em Nova York.

Quarto cabeça de chave da competição, o tenista espanhol precisou de 2h17min para confirmar favoritismo diante do atual 87º colocado do ranking mundial. Com o triunfo, ele se credenciou para encarar na próxima fase o russo Andrey Kuznetsov, 46º da listagem da ATP, que na rodada de quarta-feira eliminou o espanhol Albert Ramos por 7/5, 6/4 e 7/6 (7/5).

Atualmente na quinta posição do ranking mundial, Nadal se tornou o primeiro tenista a vencer um jogo com o novo teto retrátil em funcionamento no US Open. A quadra foi encoberta pelo mesmo a partir do segundo set, que foi o único no qual o espanhol teve alguma dificuldade para superar Seppi.

Nadal começou a partida de forma arrasadora. Além de confirmar todos os seus saques, aplicou um "pneu" (6/0) na primeira parcial ao converter três de seis break points. Já no segundo set, Seppi chegou a esboçar uma reação ao conseguir duas quebras de saque, mas o espanhol voltou a ganhar três games no serviço do adversário para fazer 7/5. E, na derradeira parcial, desta vez absoluto com o saque na mão, Nadal aproveitou as duas chances de quebra que teve para liquidar o confronto em 6/1.

Outros dois duelos encerrados no final da programação de quarta-feira em Nova York definiram o duelo no qual deverá ser determinado o adversário de Nadal nas oitavas de final, caso o espanhol confirme seu favoritismo na terceira rodada.

O espanhol Roberto Bautista avançou à terceira rodada ao superar o argentino Federico Delbonis por 3 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/2, 6/3 e 6/2, e terá pela frente na próxima fase o francês Lucas Pouille, que seguiu vivo em Nova York ao levar a melhor em uma batalha de cinco sets com o suíço Marco Chiudinelli, derrotado com parciais de 4/6, 3/6, 7/6 (8/6), 6/2 e 6/0. Quem levar a melhor neste embate terá pela frente o ganhador da partida entre Nadal e Kuznetsov nas oitavas.

