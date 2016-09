DO ISTOÉ



O britânico Lewis Hamilton, com a Mercedes, realizou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, nesta sexta-feira no circuito de Monza, à frente de seu companheiro Nico Rosberg.

O piloto alemão, que havia sido o mais rápido nos primeiros treinos livres, ficou a menos de dois décimos de Hamilton, tricampeão mundial e líder da classificação, com nove pontos de vantagem sobre o alemão (232 contra 223).

Atrás das duas Mercedes aparecem as duas Ferraris, que correm em casa, e os dois carros da Red Bull.

O espanhol Fernando Alonso foi sétimo com sua McLaren.

. Resultados da 2ª rodada de treinos livres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:22.801

(velocidade média: 251,867 km/h)

Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:22.994

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:23.254

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:23.427

Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:23.732

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:24.003

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:24.259

Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:24.299

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:24.516

Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1:24.549

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:24.556

Nico Hülkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:24.587

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:24.653

Esteban Gutiérrez (MEX/Haas-Ferrari) 1:24.674

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:24.981

Pascal Wehrlein (ALE/Manor-Mercedes) 1:25.083

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Ferrari) 1:25.240

Estéban Ocon (FRA/Manor-Mercedes) 1:25.275

Kevin Magnussen (DIN/Renault) 1:25.555

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:25.614

Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1:25.643

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:25.833

Fonte http://istoe.com.br/hamilton-e-o-mais-rapido-no-segundo-treino-livre-em-monza/