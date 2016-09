DO DIÁRIO DE SP



Flagrado no antidoping em exame realizado após o jogo contra o Internacional, pela 15 rodada do Brasileirão, o volante Arouca negou, em comunicado, ter usado qualquer tipo de substância proibida.

O jogador testou positivo para triancinolona, presente em um medicamento chamado Triancil, cujo uso é vetado. No entanto, o Palmeiras defende a tese de que o remédio é proibido quando ingerido de outras maneiras que não a intra-articular — Arouca recebeu uma infiltração no joelho.

“Fui surpreendido com a notícia de que havia testado positivo no exame antidoping. Foi um grande choque para mim, já que prezo pelo jogo limpo e jamais usei qualquer substância ilícita ou tomei qualquer tipo de medicamento sem conhecimento do departamento médico”, escreveu o jogador, em seu comunicado.

A confiança do Palmeiras de que a situação será esclarecida é tão grande que o departamento médico nem sequer pediu a contraprova. Tem certeza de que não foi feito nada de errado.

Desta maneira, Arouca só será suspenso preventivamente em cerca de 30 dias, prazo para o Palmeiras receber uma segunda notificação da CBF.

“Fomos comunicados ontem (terça-feira) pela Comissão Antidoping da CBF. Mas estamos absolutamente tranquilos em relação ao que causou essa notificação porque temos tudo documentado no prontuário e baseado nos exames de imagem”, explicou o médico Rubens Sampaio.

Por enquanto, Arouca segue livre para jogar, mas vem recebendo poucas chances com o técnico Cuca. Na quarta-feira (31), por exemplo, na vitória por 3 a 0 contra o Botafogo-PB, ele nem sequer no banco ficou.

