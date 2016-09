DO UOL



A boa estreia pela seleção principal deixou o atacante Gabriel Jesus orgulhoso. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Equador em Quito, na última quinta-feira (01), o jogador concedeu uma entrevista à "CBF TV" em que destacou a sua trajetória.

"Fico muito feliz pela minha estreia, ainda mais pela vitória da equipe. A gente estava precisando. Uma estreia como a de hoje é de me orgulhar muito. Trabalhei muito para chegar até aqui. Nunca estou satisfeito, sempre quero melhorar e sempre estou trabalhando", disse.

"Isso que aconteceu hoje foi muito bom, não tenho nem palavras para descrever. Eu que há três estava jogando na várzea e hoje estou defendendo a seleção principal, pude estrear e fazendo um gol. Fico bastante contente", completou.





Gabriel Jesus já havia defendido a seleção brasileira em categorias de base e durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, quando conquistou o ouro. A estreia positiva na equipe principal faz o jogador do Palmeiras ser presença certa para o próximo jogo nas Eliminatórias, terça-feira, contra a Colômbia, em Manaus.

Para Jesus, a folga concedida por Tite nesta sexta-feira será suficiente para repor as energias e, a partir de sábado, iniciar os trabalhos para o difícil duelo com os colombianos.

O Brasil terminou a rodada na quinta colocação, com um ponto a menos do que o próximo rival.

"É curtir hoje. Foi uma vitória muito importante, se tratando do momento e do Equador, de quem não ganhávamos aqui (em Quito) há 33 anos. Temos que curtir hoje (sexta) e voltaremos amanhã com pensamento na Colômbia. É trabalhar em cima deles, fazer um bom jogo e conquistar mais uma vitória", disse.

