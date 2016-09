DO TERRA NOTICIAS



A CBF entrou em contato com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para solicitar medalhas de ouro a Fernando Prass, e a comissão técnica da Seleção que conquistou a Rio-2016. Após a conquista, apenas os jogadores que estavam no grupo receberam a medalha.

Para o goleiro, esta é uma forma de homenageá-lo, conforme revelou o SporTV. Isto porque Fernando Prass seria o titular do Brasil na Olimpíada, mas fraturou o cotovelo direito ainda no período de treinos e acabou cortado - Weverton entrou no seu lugar.



O camisa 1 de 38 anos de idade havia sido convocado pela primeira vez e teve de passar por uma cirurgia no local. Ele já começou tratamento no Palmeiras e deve voltar a atuar apenas em 2017. Durante a comemoração do título, os próprios jogadores lembraram do goleiro - Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol e Rodrigo Caio estavam com o uniforme de Fernando Prass.



Aproveitando o momento, a CBF pediu ao COI também medalhas à comissão. O técnico Rogério Micale, por exemplo, embora tenha comandado o time durante a campanha, não recebeu o ouro, conquistado em cima da Alemanha nos pênaltis e inédito para o país. Ao todo, a comissão técnica da Seleção olímpica tinha 14 pessoas (veja a lista abaixo).



O COI ainda não respondeu ao pedido da CBF.

Veja qual era a comissão técnica da Seleção na Olimpíada:



Rogério Micale - Técnico

Erasmo Damiani - Coordenador

Odair Hellmann - Auxiliar

Marcos Seixas - Preparador físico

Rogerio Maia - Preparador de goleiros

André Pedrinelli - Médico

Eduardo Pimenta - Fisiologista

Alex Evangelista - Fisioterapeuta

Charles Costa - Fisioterapeuta

Maurício Dulac - Analista de desempenho

Adaílson Barros - Roupeiro

Fábio Silva - Roupeiro

Serginho - Massagista

Marquinhos- Massagista

Fonte https://esportes.terra.com.br/lance/cbf-pede-ao-coi-medalhas-de-ouro-a-fernando-prass-e-comissao-tecnica,974b69d126a15da484cb7da12c9d0ecevlx9lgn9.html