DO TERRA NOTICIAS



A dupla composta por Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner segue viva na chave masculina do Aberto dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, os brasileiros passaram por Yen Hsun Lu (Taiwan) e Janko Tipsarevic (Sérvia) pela segunda rodada da competição com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (5) e 7/6 (4). Bellucci, número 65 do mundo nos simples, e Demoliner, 66º no ranking de duplas, não tiveram vida fácil contra Lu e Tipsarevic, 77º e 250º respectivamente.

Os brasileiros sofreram duas quebras no primeiro set e acabaram cedendo. Nas parciais seguintes, os adversários forçaram a realização do tie break e chegaram a ter quatro match points, mas a dupla brazuca mostrou força física no momento decisivo e fechou com a vitória.

Os adversários de Bellucci e Demoliner na próxima fase ainda demorarão a sair. Isso porque essa parte da chave ainda não teve a primeira rodada. Marcos Baghdatis/Gilles Muller enfrentam Dustin Brown/Benoit Paire, enquanto Feliciano López/Marc López pega, Ryan Harrison e Austin Krajicek.

Fonte https://esportes.terra.com.br/tenis/grand-slam/bellucci-e-demoliner-viram-e-avancam-nas-duplas-em-nova-york,b02843b9835c385c0c2eb2978cb2218bq469cjty.html