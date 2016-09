DE O TEMPO



Campeão olímpico do salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio, o brasileiro Thiago Braz ficou com a medalha de prata no Meeting de Berlim de atletismo, neste sábado, no Estádio Olímpico da capital da Alemanha. Ele se garantiu no pódio da competição ao atingir a marca de 5,72m na sua terceira tentativa de salto.

A medalha de ouro escapou de Braz por conta apenas dos critérios de desempate, e o primeiro colocado, também com 5,72m, foi o grego Konstandinos Filippidis. A medalha de bronze ficou com o norte-americano Sam Kendricks, que também foi o terceiro colocado na Olimpíada. Desta vez ele voltou a assegurar um lugar no pódio ao saltar 5,62m

Marcado pela medalha de prata no Rio e por ter criticado a atuação da torcida presente na final olímpica no estádio do Engenhão, o francês Renaud Lavillenie não participou da competição deste sábado em Berlim.

Na última quinta-feira, Thiago Braz já havia disputado a sua primeira competição após a triunfante participação na Olimpíada. E ele também subiu ao pódio ao ficar com o bronze na etapa de Zurique da Diamond League, na Suíça, no salto com vara.

E essa disputa novamente ficou entre o brasileiro, Sam Kendricks e Renaud Lavillenie. E tanto Lavillenie quanto Kendricks saltaram 5,90m na última quinta e dividiram a primeira colocação Já Thiago conseguiu como sua melhor marca com o sarrafo a 5,84m de altura.