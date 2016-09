DO DIÁRIO DE SP



Quem acompanhou os treinos do Palmeiras nesta semana viu Thiago Santos se aplicar como sempre. Na preparação para encarar o Coritiba, hoje, às 16h, no Allianz Parque, o volante seguiu focado. Não demonstrou abatimento, apesar de estar novamente às voltas com um problema de saúde do pai.

Logo após a vitória no Dérbi contra o Corinthians, sábado passado, Thiago caiu no choro. Revelou que seu Antônio estava internado, em Curitiba, e dedicou o triunfo a ele. Assim que pôde, viajou para o Sul com o aval da diretoria e de Cuca.

Permaneceu ao lado do pai por pouco mais de dois dias. Chegou a Curitiba na segunda-feira e voltou para São Paulo na manhã de quarta. Foi direto para o treinamento na Academia de Futebol. Seu Antônio estava em situação grave, internado desde o sábado, dia do clássico, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital na capital paranaense.

Com dificuldades para comer havia dias, ele teve constatado quadro de depressão. No ano passado, o pai de Thiago Santos fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no estômago. Curou-se da doença, recuperação que fez o filho dedicar a ele o título da Copa do Brasil, conquistado no ano passado — como o DIÁRIO contou em janeiro.

A relação entre os dois é tão intensa que a simples presença do palmeirense fez total diferença para a melhora no quadro da saúde de seu Antônio.

“De segunda em diante, teve uma melhora muito grande. Reagiu bem, voltou a se alimentar sozinho... Só do Thiago estar ali, deu para ver que era outro clima”, explica Marcelo Zanotti, empresário do atleta.

O evolução do pai deu ânimo para o jogador. Voltou mais tranquilo para São Paulo, a fim de estar 100% para hoje.

Profissionalismo/ Manter o foco no trabalho rendeu elogios ao jogador. Considerado “grande profissional” por Cuca, teve uma conversa particular com o comandante, ontem, no hotel em que o elenco estava concentrado para a partida.

O comandante fez questão de elogiar a atitude de Thiago e mostrar sua importância para o líder do Brasileirão em busca do título que não vem há 22 anos.

Cuca não o chamou à toa. O camisa 21 está presente entre os 25 relacionados para o jogo de hoje. Mais: é cotado para o time titular, na vaga de Gabriel, suspenso com três amarelos.

Agora, o guerreiro Thiago terá outra batalha em campo. Vai em busca de mais uma vitória para dedicar a seu Antônio.

entrevista: Marcelo Zanotti_ Empresário do Thiago Santos

‘O Thiago é um cara que encarou batalhas na vida’

DIÁRIO_ Qual problema o pai do Thiago Santos tem e quando o jogador foi avisado?

MARCELO ZANOTTI_ O seu Antônio fez cirurgia para retirar um tumor no estômago no ano passado, mas teve problemas para se alimentar agora. O Thiago foi chamado para ir até Curitiba, onde os pais dele moram, para vê-lo. Isso foi antes do clássico que ele jogou contra o Corinthians.

Quanto tempo durou essa visita aos familiares?

Ele chegou na segunda-feira, depois de ter a liberação do Palmeiras para ficar um tempo. Permaneceu no Paraná até a quarta-feira pela manhã e, logo no começo do dia, voltou para São Paulo. Treinou normalmente com o elenco, como foi combinado. Conversou com o Alexandre Mattos (diretor de futebol) e o Alberto Valentim (auxiliar técnico).

Como o seu Antônio reagiu?

Quase que de imediato, o pai dele teve uma boa resposta. Começou a comer sozinho, apesar de ainda estar um pouco sonolento por causa dos medicamentos que está tomando e por se alimentar com sonda. Está lúcido, apresentando melhora. Talvez, pelo contato com o filho. Eles são muito próximos.

Mesmo com esse problema, o Thiago seguiu treinando sem demonstrar abatimento...

Verdade. O Thiago é um cara que encarou muitas batalhas na vida, é um guerreiro. Esse é o perfil dele e a carreira mostra isso. Teve de rodar por alguns clubes até ter a chance de defender o Palmeiras. Sempre enfrentou as dificuldades e saiu como vencedor.

