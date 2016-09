DO GLOBO ESPORTE



Após perder Douglas Costa, que sofreu lesão muscular na coxa direita, o técnico Tite confirmou que terá mais duas baixas na Seleção para os próximos dois jogos das eliminatórias. Em entrevista ao programa “Esporte Espetacular” neste domingo, o treinador, dentre vários assuntos, disse que o volante Casemiro e o lateral-esquerdo Marcelo serão cortados da convocação. O comandante revelará nesta segunda-feira os nomes dos substitutos



–Tenho (os nomes dos substitutos), mas não posso falar (risos). Já estão definidos, mas vamos colocar só amanhã (segunda-feira) publicamente – declarou Tite, ao ser perguntado sobre o assunto.

Casemiro teve fissura na perna e irá voltar em três semanas (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Na sequência, o repórter Mauro Naves ainda insistiu no assunto e perguntou ao técnico se os substitutos jogam no Brasil, mas Tite desconversou. Para substituir Casemiro, o volante Rafael Carioca, do Atlético-MG, que esteve na primeira convocação do comandante no início do mês, para os jogos com Equador e Colômbia. Para o lugar de Marcelo, Douglas Santos, atualmente no Hamburgo, e Zeca, do Santos, são algumas possibilidades.

Casemiro e Marcelo se lesionaram atuando pelo Real Madrid. O volante sofreu uma fissura no perônio, osso da região da canela. A previsão de retorno dele é em três semanas. O lateral-esquerdo teve lesão muscular grau dois na panturrilha e deve voltar em duas semanas. A Seleção irá se apresentar no próximo domingo, dia 2, para iniciar a preparação para os jogos contra Bolívia e Venezuela. Antes deles, Douglas Costa já havia sido cortado devido à uma lesão na coxa. Taison foi chamado para o seu lugar.

neymar capitão?

Após a Olimpíada, Neymar havia renunciado ao posto de capitão do Brasil (Foto: Reuters)



Ainda no “Esporte Espetacular”, Tite revelou que pretende usar Neymar como capitão da Seleção. Após a Olimpíada, o craque brasileiro havia renunciado ao posto, e o técnico começou um rodízio para usar a braçadeira. Contra o Equador, seu primeiro jogo à frente do time brasileiro, o zagueiro Miranda foi capitão. Diante da Colômbia, foi a vez de Daniel Alves usar a braçadeira. Para Tite, mesmo diante da declaração de Neymar, o jogador do Barcelona entrará no rodízio.

– Temos uma série de características que faz um líder. O que procuro enquanto técnico: fomentar a cada um deles que venha para fora e dividir essa responsabilidade sem ter todas essas características. Para mim ele (Neymar) está dentro do rol desses atletas, colocou para mim na Olimpíada, quando fomos ao vestiário após o jogo. Agora dentro dessa linha: ele é líder técnico, e a gente abraça uma responsabilidade um pouco de cada um nesse senso de equipe – disse Tite, que foi perguntado na sequência se Neymar iria entra no rodízio.

– Vai – garantiu.

A Seleção irá se apresentar no próximo domingo, dia 2, para iniciar a preparação para os jogos contra Bolívia e Venezuela. O Brasil pega os bolivianos no próximo dia 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. O duelo com a Venezuela será no dia 11, fora de casa. A Seleção está na segunda posição das eliminatórias para a Cop