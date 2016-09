DE O DIA



Ídolo do Flamengo, Petkovic tem diversos importantes com a camisa rubro-negra. Mais um deles está mais presente na memória de todo flamenguista, justamente por ter sido em cima do Vasco: O gol de falta que deu o Tri Carioca em 2001. Mas por pouco, o sérvio não esteve em campo para escrever seu nome na história.

Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, o ex-jogador revelou que quase não entrou em campo naquele dia 27 de maio por conta de atraso no pagamento por parte do Flamengo.

"O Flamengo estava devendo muito dinheiro. Para mim, eram oito meses de direito de imagens. Chegou sexta e não pagaram. Aí prometeram segunda-feira. Então, nem fui para a concentração. Aí eu e um amigo meu flamenguista ficamos horas e horas na pizzaria, tomando chopp. Ele me deixou bêbado, me convenceu de madrugada e me levou para a concentração", afirmou Pet.

Justamente pelos conflitos com a diretoria pela pendência, Pet revelou que até Zagallo, técnico do Flamengo na ocasião, sofria pressão para não colocá-lo em campo. E também contou que após o gol histórico, todos os atrasados foram pagos pelo clube.

"No dia seguinte, no treino, o Zagallo me chamou. Expliquei para ele o que estava acontecendo e falei que queria jogar. Ele sofreu muita pressão para eu não jogar, porque já teriam como jogar a culpa em alguém se perdêssemos. Mas o Zagallo queria ganhar e usar, segundo ele, a melhor arma que tinha. Depois me pagaram".

