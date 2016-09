DO ISTOÉ DINHEIRO



O meia chileno Jorge Valdivia, campeão da Copa América-2015, foi convocado para defender sua seleção após um ano de ausência e será parte da equipe que enfrentará Equador e Peru nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

O ex-meia do Palmeiras, que joga no Al-Wahda, dos Emirados Árabes, disputou sua última partida pela ‘Roja’ em novembro, quando o Chile foi derrotado por 3 a 0 e o jogador suspenso por quatro jogos por gestos obscenos à torcida.

Nas eliminatórias, o Chile vem de derrota por 2 a 1 para o Paraguai em Assunção e de um empate sem gols com a Bolívia em Santiago. Com isso, aparece na 7ª colocação da tabela com 11 pontos, fora da zona de classificação.

Apenas um jogador que atua no Brasil foi convocado pelo técnico argentino Juan Antonio Pizzi, o lateral Eugenio Mena, atleta do São Paulo.

– Convocados para a seleção chilena:

Goleiros: Claudio Bravo (Manchester City/Inglaterra)

Zagueiros e laterais: Mauricio Isla (Cagliari/Itália), Enzo Roco (Cruz Azul/México), Igor Lichnovsky (Real Valladolid/Espanha), Eugenio Mena (São Paulo/Brasil), Paulo Díaz (San Lorenzo/Argentina), Miiko Albornoz (Hannover/Alemanha)

Volantes e meias: Marcelo Díaz (Celta de Vigo/Espanha), Francisco Silva (Cruz Azul/México), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen/Alemanha), Arturo Vidal (Bayern de Munique/Alemanha), Jorge Valdivia (Al-Wahda/EAU), Felipe Gutiérrez (Real Betis/Espanha), Erick Pulgar (Bologna/Itália), Pablo Hernández (Celta de Vigo/Espanha)

Atacantes: Alexis Sánchez (Arsenal/Inglaterra), Edson Puch (Necaxa/México), Eduardo Vargas (Hoffenheim/Alemanha), Mauricio Pinilla (Atalanta/Itália) e Junior Fernandes (Dínamo Zagreb/Croácia).

Fonte http://istoe.com.br/valdivia-volta-a-ser-convocado-para-selecao-chilena/?utm_source=terra&utm_medium=home&utm_campaign=parceiro