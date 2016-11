DE O DIA



O Vasco irá enfrentar o Ceará no Maracanã na partida que vale o acesso para a Série A, neste sábado. A CBF confirmou o pedido do clube carioca para transferir o duelo marcado inicialmente para São Januário.

O jogo foi mantido para às 17h30 e o Gigante da Colina precisa vencer para se garantir na elite do futebol brasileiro em 2017.

Esta será a terceira vez que o Vasco vai atuar no Maracanã no ano. O Gigante decidiu o Carioca contra o Botafogo no estádio. O histórico em 2016 é positivo: uma vitória e um empate.

Em 2014, o clube carioca confirmou o acesso para a Série A ao empatar com o Icasa, no Maracanã, em duelo válido pela 37ª rodada da Segundona.

Quarto colocado na Série B, o Vasco precisa de uma vitória para garantir o retorno à Série A. Em caso de empate ou derrota, precisa torcer para que o Náutico não vença o Oeste, em Pernambuco.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/vascodagama/2016-11-21/cbf-confirma-duelo-entre-vasco-e-ceara-no-maracana.html