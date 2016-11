DO DIÁRIO DE SP



Maria Eduarda, a Duda, de apenas sete anos, tinha o sonho de entrar no Allianz Parque com o rosto pintado de verde e branco para assistir Palmeiras e Botafogo. Não conseguiu. Foi impedida pela Polícia Militar e quase não viu o jogo no domingo (20). Só entrou na arena, após limpar o rosto. Mas os palmeirenses se uniram nas redes sociais e conseguiram realizar um sonho ainda maior da pequena.

Uma campanha foi criada para a fã mirim entrar em campo no jogo contra a Chapecoense, domingo, ao lado do atacante Dudu. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, confirmou ao DIÁRIO que ela entrará em campo junto do ídolo no jogo que pode selar a conquista do Brasileirão.

No domingo, Duda foi barrada na arena, quando estava com o pai, Edgar Nepomuceno. “Estávamos na barreira da revista. Passei por um policial, ele viu e chamou sua superiora. Ela disse que minha filha não poderia entrar no estádio com o rosto coberto. Tive de ir a uma lanchonete, limpar o rosto dela para conseguir entrar”, relata o pai, que teve dificuldade de explicar a situação para Duda.

“Foi difícil porque ela é uma criança, não entende. Ficou chateada por não entrar no estádio como queria. Só não ficou mais por ver o jogo”, segue.

Apoio

Instantes depois de a menina ser barrada, a notícia já mobilizava os torcedores do clube nas redes sociais. Na manhã de segunda-feira, a campanha “Duda com Dudu” sensibilizou e movimentou diversos grupos de palmeirenses.

“Não achamos justo uma criança passar por tamanho constrangimento. Ela não é a culpada pela violência no futebol. A pequena guerreira merece o reconhecimento e carinho de todos nós torcedores”, dizia o texto da campanha.

A ideia dos criadores fez com que o Palmeiras entrasse em contato com os pais da garota e garantiu sua entrada em campo no domingo, acompanhando do atacante Dudu, capitão do time e ídolo da menina.

Coincidentemente, esse é um sonho antigo de Duda. E acertaram até o ídolo da pequena.

“Ela vinha pedindo há bastante tempo para entrar em campo. É o sonho de toda criança. Eu não conseguia ter a oportunidade. Sem pedir, esses torcedores, por vontade própria, fizeram a campanha”, explica o pai da menina. “A coincidência é que Dudu é o jogador que ela mais gosta. Fizeram por ser Duda e Dudu, mas acabaram acertando em cheio”, finaliza, satisfeito.

Entrevista

Edgar Nepomuceno_ Pai da torcedora mirim Maria Eduarda

‘Fiquei feliz. É o sonho de toda criança’

DIÁRIO_ O que aconteceu no Allianz Parque no domingo?

EDGAR NEPOMUCENO_ Chegando ao Allianz, na revista, um policial pediu para a superiora dele ver a minha filha. A PM mulher falou da determinação de ninguém entrar com o rosto coberto. Falei para ela que era uma criança, mas manteve o discurso e não pude entrar.

Como conseguiu entrar?

Fui fora do estádio limpar o rosto da Duda em uma lanchonete. Fomos ao banheiro e voltei para o estádio.

Qual foi a reação da sua filha ao saber que tinha de limpar o rosto, que ela queria pintado?

Ficou chateada. Ela queria entender por que não poderia entrar daquele jeito e você explicar para uma criança é complicado, não entende. Ela chorou, mas, depois que entrou, ela foi se esquecendo.

Como reagiu ao ver a campanha feita pela torcida?

Fiquei bastante feliz. A Duda vinha me pedindo para entrar. É o sonho de toda criança. Vinha pedindo faz tempo e eu não conseguia ter a oportunidade. Sem pedir, os torcedores, por vontade deles, fizeram a campanha. Compartilharam nas redes sociais...

Teve retorno do clube?

Falei brevemente com o (Alexandre) Mattos. Ficamos de conversar melhor.

E será com rosto pintado?

Aí acho que complica, não sei se eles deixariam entrar assim.

Ela gosta muito do clube?

Ela gosta bastante. Tenho até de segurar para ela para não ficar tão fanática. No Natal, ela quer roupa verde. Ela vai ao estádio desde os dois anos e acertaram em cheio. Ela gosta muito do Dudu e do Gabriel Jesus. Se chegar ao ouvido deles...

Fonte http://www.diariosp.com.br/blog/detalhe/33935/duda-ganha-campanha-e-entrara-em-campo-com-atletas