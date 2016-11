DE O DIA



O elenco do Flamengo se reapresentou, na tarde desta terça-feira, no CT Ninho do Urubu, após o empate por 2 a 2 com o Coritiba, no Maracanã. A atividade aconteceu sobre a supervisão do técnico Zé Ricardo. Os jogadores que começaram a partida domingo fizeram um trabalho de corrida. Os demais trabalharam em campo reduzido. Antes, todos estiveram na academia.

O goleiro Alex Muralha falou com a imprensa e comentou sobre os planos da equipe para os últimos dois jogos do Campeonato contra Santos e Atlético-PR. O time ainda luta para se garantir no G-3, que dá vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O jogador afirmou que o time buscar essa classificação direta.

"Foi um ano bem complicado para nós. Certeza que esse jogo vai coroar esse ano bom. Queremos esse segundo lugar e entrar direto na fase de grupos. Contamos com a torcida, queremos vencer esse último jogo no Maracanã'', disse Muralha.

Muralha ainda afirmou que o grupo rubro-negro se esforçou ao máximo para tentar o título Brasileiro de 2016 e acredita que foi um ano bom para o Flamengo. ''Fizemos o possível em busca desse título. Agora vamos lutar em busca do segundo lugar. Os últimos anos não foram tão bons. Apesar de tudo que aconteceu, o ano foi muito bom para todos nós'', finalizou.

