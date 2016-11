DO TERRA NOTICIAS



Embora pareça difícil sua permanência, Cuca disse aos jogadores que renovará com o Palmeiras. Quem revelou foi Moisés, em entrevista nesta quarta-feira, na Academia de Futebol.

O camisa 28 diz que conta com o treinador para 2017. O Cuca é um grande treinador, experiente, e no futebol cada um sabe o que é melhor. Contamos com ele, dentro do clube para a gente ele fala que estará conosco ano que vem. Vamos deixar para a diretoria resolver isto - afirmou.



Cuca chegou ao Verdão em março e está a um ponto de conquistar o título brasileiro - seu contrato termina em dezembro. O treinador já disse que voltaria para a China, depois recuou e publicamente fala em esperar o campeonato acabar para definir o futuro. Pessoas próximas, porém, acreditam que o 2017 do treinador será fora do Verdão.

- O Cuca já teve momentos de conflito, uma bronca mais forte em alguns jogadores, como foi com Barrios, Dudu, que vocês sabem. E em todo treino ele conversa, pergunta. É um cara que sabe gerir de diversas formas.

Foi se adaptando aos jogadores, e ele foi muito sábio de conduzir este elenco tão grandioso tendo de às vezes tirar jogadores muito gabaritados do banco, e soube conduzir isto e tem todo mérito na campanha - acrescentou.

A torcida também começou a fazer campanha pela permanência do treinador. No sábado, membros da Mancha Alviverde estarão na porta da Academia de Futebol para dar apoio aos jogadores e pedir "Fica, Cuca".

