Preocupado com a queda de público nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians anunciou que vai reduzir os preços dos ingressos em todos os setores da arena na próxima temporada.

Com a mudança, cerca de 35 mil entradas (76% da capacidade do estádio) serão comercializadas com valores abaixo de R$ 100. Fechado em alguns jogos deste ano por causa da baixa procura, o setor Oeste Inferior ficou 40% mais barato. O preço do ingresso caiu de R$ 120 para R$ 68.

“A precificação e a repaginação dos setores foram baseadas em alguns fundamentos já consolidados mundialmente, como a proximidade do centro do campo e a ampla variação de preço. Para chegar a essa nova proposta, a Arena Corinthians levou em conta, também, o comportamento de compra do corintiano, o cenário econômico atual do Brasil e alguns estudos em outras arenas ao redor do mundo”, explicou o clube.

Seguindo o valor mínimo do ingresso exigido pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nos jogos do estadual, as entradas do Setor Norte serão comercializadas por R$ 40.

Além de reduzir o preço dos ingressos em todas as áreas do estádio, o Corinthians criou algumas divisões em setores da arena. Por exemplo, o torcedor que comprar ingresso para o setor Oeste Inferior terá um desconto ainda maior se a cadeira escolhida ficar próxima da bandeira de escanteio.

“De olho na nova temporada, a Arena Corinthians promoveu uma readequação dos preços e dos setores do estádio. A intenção é de que os torcedores do Corinthians possam escolher o ingresso dentro de uma variedade maior de setores e preços”, explicou a nota divulgada pelo Alvinegro.

Torcida fiel

Apesar do desempenho ruim do time neste ano, o Corinthians terminou a temporada com a melhor média de público do futebol brasileiro: 30.336. Além de ser o único time que teve média acima de 30 mil pagantes por jogo, o Timão também foi o único que superou a marca de um milhão de torcedores em 2016.

Contando os 35 jogos disputados como mandante, o time do Parque São Jorge comercializou 1.061.767 ingressos, gerando uma ocupação média de 67% na arena.

A única “derrota” do Corinthians foi na arrecadação. Impulsionado pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu superar a renda bruta do rival no último jogo disputado como mandante na temporada. Enquanto o clube do Palestra Itália arrecadou R$ 59,5 milhões com a venda de ingressos em 2016, o Alvinegro obteve R$ 58,6 milhões.

