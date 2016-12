DE O TEMPO



O Brasil conquistou, pela sétima vez, o título do Torneio Internacional de Futebol Feminino, no último domingo. Neste ano, a competição foi realizada em Manaus (AM) e marcada por muita emoção. O dia também será lembrado com a despedida da veterana Formiga, volante da seleção brasileira. A jogadora vestiu a camisa verde e amarela por 21 anos e, ao comentar a nova realidade, não segurou as lágrimas.

“Uma mistura de sentimento... a emoção me pegou... difícil dizer, não tenho palavra para dizer o que eu realmente sinto. Hoje, com essas meninas, é uma honra para mim estar lutando e brigando pelo futebol feminino”, comentou a atleta, de 38 anos.

A despedida já dava sinais de que seria um momento à parte logo no início da partida, quando o Hino Nacional brasileiro tocou. Formiga se emocionou e explicou que o fato de representar milhões de brasileiros é um fator à mais.

“No momento do hino, eu sempre me segurei, e agora, no último jogo, tive que soltar. Desde quando comecei na Seleção, na hora que toca o hino é uma emoção muito grande. Representar milhares de brasileiros, você busca estar entre os melhores na modalidade. É tanta coisa que vem à cabeça naquele momento, e a gente tem que ser forte, tentar pelo menos, para focar no jogo”, esclareceu.

Apesar de não querer parar, Formiga admite que é preciso reconhecer o melhor momento para encerrar a carreira como jogadora e que seguirá em busca de apoio para o futebol feminino no Brasil.

“É o momento de sair, me dedicar em outras coisas e poder continuar ajudando as meninas. Sei que muitos não querem, eu também não, mas tenho que entender que é o momento. Me despedir dessa maneira, com título, é maravilhoso. É muito apoio. O que a gente pode no momento é dar esse retorno à torcida brasileira. Quero agradecer de novo a todos, todas as mensagens que eu recebi, nesse momento e todos os outros que já passei. Por tudo, toda a torcida, nesse momento não tem nem como segurar as lágrimas. Tantos anos de dedicação, anos na luta, na batalha. Deixo aqui meu agradecimento a todos. Do meu primeiro treinador até a de agora”, disse, emocionada.

Carreira

Formiga vestiu a camisa da seleção brasileira em 160 jogos. O número é o maior entre homens e mulheres. Outro recorde está relacionado às oportunidades que teve de representar o país nos Jogos Olímpicos, já que a atleta é a única brasileira com seis participações. Ao lado da japonesa Homare Sawa, recordista em Mundiais, tendo atuado seis vezes na competição.

Fonte http://www.otempo.com.br/superfc/futebol/ap%C3%B3s-mais-uma-conquista-formiga-se-despede-da-sele%C3%A7%C3%A3o-brasileira-1.1414750