DO DIÁRIO DE SP



Atritos políticos deverão adiar o anúncio de mais reforços no Palmeiras. O novo presidente do clube, Mauricio Galiotte, e a diretoria usarão o começo de janeiro para tratar da renovação de contrato com as principais patrocinadoras do Verdão, Crefisa e FAM, cujos atuais acordos vencem no fim do próximo mês.

A assinatura de um novo contrato com os parceiros ainda é vista com muito otimismo dentro do clube, mas há percalços a serem superados por Galiotte. Tudo por conta de problemas entre o ex-presidente Paulo Nobre a dona das duas empresas, Leila Pereira.

Leila é candidata ao Conselho Deliberativo do Palmeiras, mas Nobre quer impugnar essa candidatura. Um dos últimos atos dele dentro do Alviverde foi ordenar uma averiguação a respeito da dona das empresas.

Segundo a averiguação, Leila cometeu irregularidade ao votar na última eleição presidencial, como revelou o Blog do PVC, do Uol. Afinal, ao DIÁRIO, em setembro de 2015, a empresária revelou que havia acabado de se tornar sócia do clube.

Mas, na última eleição, usou um título de 1996. De acordo com o estatuto alviverde, sócio só tem direito a voto na eleição depois de três anos completos.

“Acabei de me tornar sócia e o estatuto determina que o candidato precisa ter sido conselheiro por, pelo menos, dois mandatos”, disse Leila Pereira ao DIÁRIO, à época.

Ainda de acordo com o Blog do PVC, Mustafá Contursi, ex-presidente do Palmeiras, diz ter concedido um título de sócia-benemérita a Leila, datado de 1996, e, com ele em mãos, ela pôde votar e se candidatar.

A eleição do Conselho será realizada em 11 de fevereiro.

Documentos não comprovam essa oferta de Mustafá a Leila. Portanto, a candidatura ainda poderá ser impugnada. Inclusive, qualquer candidato derrotado pode ir à Justiça. Ao Lance!, Leila se disse perseguida e difamada por Paulo Nobre.

O grande dilema de Galiotte será lidar com a situação de maneira que não perca nem o patrocínio da Crefisa nem o bom relacionamento com Nobre. A empresária ameaça não renovar o contrato com o Verdão caso sua candidatura ao Conselho seja impugnada.

Sem um acerto selado com a Crefisa, que investiu R$ 66 milhões para estampar a camisa do clube, além de bancar o salário de Lucas Barrios e ajudar na contratação de reforços, Galiotte não deverá bater o martelo por nenhum nome de peso. O argentino Lucas Pratto, do Atlético-MG, é o grande sonho.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94692/atrito-politico-deve-adiar-reforcos-no-palmeiras