Fábio Carille é o novo técnico do Corinthians. Depois de inúmeros contatos sem sucesso com outros treinadores, a diretoria do Timão decidiu efetivar o auxiliar no comando da equipe para 2017. O anúncio será feito pelos dirigentes alvinegros em entrevista coletiva, às 13h30, no Parque São Jorge, sede social do clube.

Osmar Loss, atualmente técnico do time sub-20 do Corinthians, assumirá a função de auxiliar técnico do profissional. Ele passa a ocupar o cargo depois da disputa da Copa São Paulo de Juniores, em janeiro.

– Fábio não tem o que aprender. Ele tem experiência, conhece. Você não fica oito anos aqui impunemente. Nós avaliamos isso, conversamos muito todos esses dias. Essa indicação foi uma das mais bem recebidas no Corinthians. Não houve rejeição – disse o diretor de futebol Flávio Adauto.

No Corinthians desde 2009, Fábio Carille sempre foi visto como um discípulo de Tite por seus conceitos táticos e metodologia de treinamentos, perfil que agrada à direção. Outro ponto favorável a ele é participar das decisões sobre contratações e conhecer as carências do grupo atual. Assim, não necessita de um período de adaptação, como seria o caso de um técnico contratado.

O auxiliar assumiu o comando da equipe por duas vezes nesta temporada, após a saída de Tite e a demissão de Cristóvão Borges, conquistando quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na segunda oportunidade, chegou a receber a promessa do presidente Roberto de Andrade de que continuaria até o fim do ano. No entanto, depois, o mandatário optou por Oswaldo de Oliveira.

– Naquela ocasião, o Roberto disse que o Fábio seria o técnico até o final do ano. Por circunstâncias, isso não foi sequenciado. Ele vem para ser o técnico do Corinthians. Não temos de contar nada para ele, porque ele participou de tudo. Tínhamos de esperar a resposta definitiva de que não poderia vir (Rueda). Fábio conhece tudo da parte do futebol, está aqui há oito ou nove anos. Era o que a gente queria mesmo – explicou Adauto.

A decisão foi tomada pela diretoria em reunião na última quarta-feira, no Parque São Jorge. Depois das negativas de Guto Ferreira, do Bahia, e Dorival Júnior, do Santos, o Corinthians chegou a negociar com Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional, mas a cirurgia que o treinador colombiano possivelmente fará no quadril inviabilizou o acordo. Marcelo Oliveira também foi procurado, mas o nome dele não era consenso entre os dirigentes.

Fábio Carille, de 43 anos, foi lateral-esquerdo e zagueiro como jogador. Ele começou a carreira no XV de Jaú e teve uma rápida passagem pelo Corinthians em 1995. O agora técnico corintiano deixou os gramados em 2007, no Grêmio Barueri, quando passou a trabalhar como auxiliar.

