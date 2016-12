DE O DIA



A Conmebol divulgou na tarde desta quarta-feira, o ranking de clubes sul-americanos de 2016. Essa lista será usada para definir os potes para os sorteios dos grupos da Copa Libertadores e Sulamericana. O Fluminense é o clube com a melhor colocação entre os cariocas na 26ª posição com 1918 pontos. O Flamengo aparece na 37ª posição com 1501, seguido por Vasco da Gama na 53ª posição com 902 pontos e Botafogo em 79ª com 416 pontos.

A última participação do Fluminense em uma competição no continente sul-americano aconteceu em 2013. Naquele ano, o Flu disputou a Libertadores após ser campeão brasileiro de 2012. A eliminação na competição ocorreu nas quartas de final para o Olimpia após empatar em casa em 0 a 0 e perder fora de casa por 2 a 1.

São três itens que formam a pontuação do ranking: o desempenho histórico dos clubes, nas edições de 1960 até 2006, com pontos para quem foi campeão, vice, chegou à semifinal, além de vitórias e empates em qualquer fase desde a disputa nos grupos; a pontuação dos últimos 10 anos, com peso maior e decréscimo de 10% a cada edição anterior – ou seja, o Atlético Nacional, atual campeão, teve 10% a mais em relação ao vencedor de 2015, o River Plate, e assim por diante. Além disso, títulos nacionais conquistados entre 2007 e 2016 também foram computados, porém com peso menor. As Copas de cada país não entram na conta.

O melhor brasileiro do ranking é o São Paulo, que está na sexta posição, com 4227 pontos. O Boca Juniors é o líder, com 6445 pontos. Ambos não estão classificados para a Libertadores deste ano. Dentre os 47 clubes que estarão na competição, o River Plate tem a melhor posição: segundo. Além do Millonario e dos três brasileiros, serão cabeças de chave, o Atlético Nacional, os uruguaios Nacional e Peñarol e o San Lorenzo. Cruzeiro, em sétimo, e Corinthians, em oitavo, são os brasileiros mais bem posicionados ao lado do São Paulo. O Atlético-MG é o nono.

Declarada campeã da Copa Sul-Americana, a Chapecoense não pontuou. A Chape vai para sua primeira participação em Libertadores e não tem títulos nacionais, portanto, aparece zerada no ranking. Zulia e Carabobo, ambos da da Venezuela, Deportivo Capiatá, do Paraguai, e Deportivo Municipal, do Peru, estão na mesma situação do time catarinense.

