O Flamengo vai ter casa fixa para disputar a Libertadores da América no ano que vem. Mesmo preocupada com a nova administração do Maracanã, a diretoria rubro-negra descarta atuar fora do Rio de Janeiro e coloca a Arena da Ilha do Governador como principal opção.

Confirmado para receber o Flamengo em 2017, o estádio da Ilha ainda passa por análise de orçamento pelo Conselho de Administração do clube. O Botafogo, que mandou seus jogos na arena este ano, retirou toda a estrutura, e o Flamengo vai iniciar a reforma do zero — o prazo para a conclusão das obras é em março. O desejo é receber os primeiros jogos da Libertadores.

“A gente joga de março a maio a primeira fase. Vamos trabalhar para já ter estádio no Rio. Queremos o Maracanã, mas a ideia é que a Ilha esteja pronta”, garantiu Flávio Godinho, vice de futebol.

