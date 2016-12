DO DIÁRIO DE SP



O palmeirense talvez ainda não conheça esse nome, mas João Burse foi o último a dirigir o time no Campeonato Brasileiro deste ano. Foi “presenteado” por Cuca com cinco minutos à frente do Verdão contra o Vitória, em Salvador, pela última rodada. Burse é técnico do sub-20 e vai com a “experiência fantástica” na bagagem para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro de 2017.

A missão é complicada: buscar o primeiro título da Copinha para o Verdão. A estreia será no dia 2, contra o Paranoá, em Araraquara. De título, João entende. Foi campeão paulista com o sub-20 do Mogi Mirim, em 2013, depois de ser promovido por Rivaldo no clube. Em 2015, ganhou a Copa do Brasil com o sub-17 do Vitória. Em setembro daquele ano, chegou ao Palmeiras, trazido pelo coordenador da base, João Paulo Sampaio, ao sub-20.

"O clube proporciona integração com a base e nos dá experiências fantásticas, como essa preparada pelo João e pelo Cícero (Souza, gerente de futebol). Foi fantástico. Criaram essa situação para que eu pudesse vivenciar o profissional. Fiquei no banco de reservas ao lado do Cuquinha (ex-auxiliar). No fim, Cuca me chamou e disse: ‘Comanda. Agora, é com você, aproveita esses cinco minutos aí, pode gritar, pode orientar.

É uma oportunidade para a sua carreira, que seja um primeiro passo’. Fiquei muito grato”, conta, animado, o técnico.

E o primeiro passo importante a ser dado por João dentro do Palmeiras está prestes a ser dado. Respaldado pela diretoria e tentando aliviar a pressão dos garotos, Burse entende que um título da Copinha o colocaria na história do clube para sempre.