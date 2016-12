DE O DIA



O argentino Carlos Tevez é o jogador de futebol mais bem pago do mundo. O Shanghai Shenhua, da China, anunciou na última quinta-feira, em seu site oficial, a contratação por duas temporadas do atacante, que receberá um salário anual de R$ 129 milhões — R$ 2,5 milhões por semana.

A transferência renderá R$ 36 milhões ao Boca Juniors.

Ele supera os vencimentos de Messi e Cristiano Ronaldo, que, segundo informações do jornal inglês ‘Daily Mail’, recebem, cada um, R$ 76,5 milhões por ano. O brasileiro Oscar, que recentemente trocou o Chelsea pelo Shanghai SIPG, receberá R$ 2 milhões por semana.

Tevez se juntará ao elenco do Shanghai Shenhua na pré-temporada, na ilha de Okinawa, no sul do Japão, após fazer exames médicos.

O atacante foi revelado pelo Boca Juniors e depois jogou por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus.

Ele estava desde 2015 em sua segunda passagem no Boca e antes de acertar com os chineses levantou a possibilidade de pendurar as chuteiras este ano.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2016-12-30/tevez-passa-a-ter-o-maior-salario-do-futebol.html