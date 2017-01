DO DIÁRIO DE SP



Revelado na base do próprio Corinthians, o lateral-direito Léo Príncipe teve seu contrato renovado pela diretoria alvinegra. Na quinta-feira (29), o clube confirmou a extensão do vínculo até dezembro de 2019. O contrato anterior terminava em dezembro do ano que vem, mas o clube se antecipou.

O defensor, de 20 anos, ganhou pontos com a comissão técnica nesta temporada depois de convencer em campo como substituto do titular Fagner quando este se lesionou ou esteve com a seleção. Promovido à equipe profissional, Léo Príncipe soube aproveitar as chances.

Com Fagner chamado por Tite para defender o Brasil, o garoto conseguiu ser titular seis vezes, além de ter disputado mais um jogo saindo do banco.

Em agosto, ele marcou seu primeiro gol pelo time principal na vitória do Corinthians sobre o Sport, por 3 a 0, pelo Brasileirão.

No primeiro semestre, o jogador acabou emprestado ao Oeste para o Paulistão e, depois de um jogo na Série B do Brasileiro, foi chamado de volta pelo Timão.

Fonte http://www.diariosp.com.br/blog/detalhe/34070/timao-renova-com-leo-principe-ate-dezembro-de-2019