DO DIÁRIO DE SP



O Palmeiras está próximo de acertar a contratação de mais um reforço para a temporada 2017. Trata-se do lateral-direito Samuel Xavier, do Sport, um dos destaques do time pernambucano no Campeonato Brasileiro deste ano.

Membros das diretorias dos dois clubes iniciaram as conversas nesta semana. Para ter o jogador, o Alviverde oferece em troca o empréstimo de alguns jogadores ao Leão da Ilha.

Inicialmente, a proposta era pagar R$ 2,5 milhões pela aquisição do atleta e ainda ceder por empréstimo alguns atletas do elenco alviverde. O Rubro-Negro arcaria com os salários. Porém, o Sport considera mais interessante receber os jogadores e, em vez de bancar seus vencimentos, utilizar esse saldo para abater o valor da compra.

Arouca e Rafael Marques estão entre os cotados para serem envolvidos no acordo. Se este último perdeu vaga no time titular com a chegada de Cuca, o volante, por sua vez, pouco jogou ao longo da temporada.

Em contato com o DIÁRIO, uma pessoa ligada ao atacante apontou ser difícil o empréstimo do atleta. “Ele só sai em definitivo. Está pensando em 2017 no

Palmeiras, mas, se vier algo bom para todo mundo, não vai recusar”, explica.

Outro jogador do campeão brasileiro ligado ao possível negócio é o também lateral-direito Lucas. Emprestado para o Cruzeiro, clube em que viveu má fase no nacional, ele seria justamente a peça de reposição no Sport para a saída de Xavier.

Aprovado

As conversas para a contratação de Xavier têm tudo a ver com a chegada do novo técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista. Quando comandou o Leão, em 2014 e 2015, o treinador teve no lateral um dos alicerces de sua equipe.

Baptista e a diretoria de futebol consideram essencial a chegada de mais uma peça para esta posição. Atualmente, Jean tem sido utilizado na vaga, apesar de ter feito a carreira como meio-campista. João Pedro, das categorias de base, é uma opção entre os reservas.

O Palmeiras conversa com o Cruzeiro para acertar a permanência de Fabiano, autor do gol que confirmou o título brasileiro, cedendo, em definitivo, o meia Robinho para a Raposa.

Fonte http://www.diariosp.com.br/blog/detalhe/34072/palmeiras-negocia-com-lateral-samuel-xavier