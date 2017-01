DO G1



O goleiro Jackson Follmann, o único internado dos quatro sobreviventes brasileiros do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, fará uma nova cirurgia na tarde desta segunda-feira (2). Ainda não há previsão de alta, informou o Hospital Unimed, de Chapecó, em nota.

A tragédia resultou na morte de 71 pessoas na madrugada de 29 de novembro na Colômbia. Apenas seis pessoas sobreviveram.

Conforme o boletim médico, Follmann fará uma "artrodese do tornozelo esquerdo". De acordo com a assessoria do hospital, este é um procedimento que fixa a articulação por fusão óssea.

O objetivo é dar mais sustentação a perna esquerda. Ainda segundo o hospital, a prótese na perna direita, que foi amputada, deve ser colocada posteriormente em São Paulo.

Follmann passou por diversas cirurgias desde o acidente aéreo. Entre elas, operações na perna direita para preparar o corpo para a prótese e procedimentos na coluna, para a fixação de vértebra cervical.

Ainda de acordo com o hospital, ele segue recebendo antibioticoterapia endovenosa e não teve intercorrências clínicas.



