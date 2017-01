DO DIÁRIO DE SP



Michel Bastos confirmou as especulações e pulou o muro do CT da Barra Funda do São Paulo rumo à Academia de Futebol do Palmeiras. O meia, de 33 anos, chega com status para ser o “novo Zé Roberto”.

Semelhanças entre os dois respaldam a comparação. A primeira é o fato de ambos serem jogadores polivalentes, com características para atuarem tanto na lateral esquerda, posição em que Zé se destaca desde 2015, como no meio de campo, onde Michel jogou com a camisa do Tricolor.

Ao longo deste ano, Cuca utilizou, em alguns momentos específicos, o veterano de 42 anos como volante. Ali, ele se revezou com Tchê Tchê na função de proteger a zaga.

O novo contratado não jogou como ala no rival, mas fez este papel no Lyon, da França, clube que defendeu por quatro anos. Foi nesta posição, aliás, que ele cavou seu lugar na seleção brasileira na Copa de 2010.

O currículo campeão também aproxima a dupla. Michel permaneceu por oito anos no mercado europeu antes de voltar ao Brasil, em 2014. Zé atuou durante 11 anos na Alemanha, com uma passagem pelo Santos neste intervalo, antes de voltar ao Grêmio, no mesmo ano do retorno de Michel.

No São Paulo, o novo palmeirense encerrou seu ciclo em má fase. Ficou diversos jogos sem ser nem sequer relacionado pelo então técnico Ricardo Gomes, antes de ser tratado como moeda de troca. Sua ida para o Santos era especulada, mas, com as conversas travadas, houve o acordo com o Tricolor pela rescisão contratual que o liberou de graça ao Verdão.

Oficializado como sexto reforço do Palmeiras para este ano, Michel Bastos confirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais o contrato de dois anos com o clube.

“Feliz de vestir a camisa de um grande clube, com tantas conquistas, e espero poder ajudar neste período com muito mais títulos”, disse.

Fonte http://www.diariosp.com.br/blog/detalhe/34077/michel-bastos-chega-como-novo-ze-roberto