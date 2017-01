DE O DIA



O ano está só começando e uma nova dupla de vôlei de praia já está formada. Após conquistar a medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro, Ágatha e Bárbara Seixas anunciaram o fim da parceria que durou cerca de cinco anos. A paranaense foi pega de surpresa com a decisão da antiga parceira e teve que ressurgir das cinzas. O primeiro passo foi dado na manhã desta quarta-feira, quando ela anunciou a jovem promessa Duda, de 18 anos, em um encontro no Marina Barra Clube.

O sonho de garantir o pódio na Olimpíada já motiva as jogadoras. Para tornar esse desejo realidade, Duda teve que se mudar de Aracaju, em Sergipe, onde morava e treinava sob os olhares atentos de sua mãe, enquanto Ágatha teve que trocar Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para morar na Barra da Tijuca onde poderá ficar mais perto do Centro de Treinamento, no Marina Barra Clube.

"Com espírito de motivação total e encarando tudo isso como um superdesafio. É tudo muito novo, toda equipe é nova pra mim, só o Renan que continua comigo, como preparador. Parceria nova, todos os integrantes da comissão técnica são novos, estou morando em um lugar novo. Então começamos do zero mesmo, a gente está começando a treinar agora, pela primeira vez, então estou encarando como um desafio", afirma Ágatha.

Durante a coletiva de imprensa, a nova dupla ainda ressaltou a importância de ter um local próprio para realizar os treinamentos ao invés de fazer as atividades diárias nas areias de uma praia."É algo muito novo no vôlei de praia, porque os times treinam na praia mesmo. Isso ajuda demais: teremos uma academia próxima, banheiros, estrutura alimentar, teremos lugar para estacionar o carro", disse a jogadora Ágatha.

A estreia da dupla será no dia 27 de janeiro, na sexta etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que será disputada em João Pessoa, na Paraíba.

"Apesar desse foco em Tóquio 2020, a gente sabe que vai ser tudo devagarinho. Nessas duas primeiras semanas, vamos para Saquarema para ficarmos focadas totalmente no time. No começo do ano já temos etapa em João Pessoa, depois teremos etapa nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, que vale muitos pontos", concluiu a paranaense.

