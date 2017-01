DO TERRA NOTICIAS



Vagner Mancini tem trabalhado duro para construir uma nova Chapecoense para 2017. O treinador, escolhido para comandar o clube após a terrível tragédia do final do ano passado, admite que está se deparando com o maior desafio de sua carreira, mas vê todos que estão empenhados no projeto com capacidades de ajudar o time catarinense. "Tenho certeza que esse será um ano positivo. Cada um de nós que está na Chape terá a energia suficiente", disse o treinador nesta quinta-feira, em entrevista para a emissora ESPN Brasil.

Precisando formar um novo grupo com jogadores e auxiliares totalmente novos, Mancini admite que ainda há muito para se buscar, mas lembra que o time atrairá contratações devido aos torneios que irá disputar no ano.

"Além de montar um elenco, mais de dois times, refazer toda a comissão técnica. É buscar rapidamente, em menos de 15 dias, muita gente para que se possa iniciar o ano com diversos torneios importantes, jogar Libertadores, Recopa, torneios que são atrativos", comentou.

Feliz de ter sido o eleito para estar a frente do projeto de reconstrução da Chapecoense, o técnico não escondeu o orgulho de ter recebido o papel, permitindo exercer uma função que lhe enriquece além do âmbito profissional.

"Seria o maior desafio da carreira de qualquer jogador. satisfação se sentir privilegiado ter sido escolhido para ajudar na reconstrução da equipe não só relação forte com a comunidade mas também calor humano. Faz com que você se sinta não só um profissional de futebol mas também um ser humano", concluiu

