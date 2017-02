DO GLOBO ESPORTE



O meio-campista Alejandro Guerra fez um pedido especial ao diretor de futebol Alexandre Mattos quando assinou contrato com o Palmeiras. Solicitou a camisa 18, considerado por ele um número da sorte. Nesta quinta-feira, o jogador venezuelano foi apresentado na sede da FAM, patrocinadora do Verdão, e vestiu o desejado uniforme.

Campeão da Taça Libertadores da América pelo Atlético Nacional com a 18 no ano passado, Guerra foi eleito o melhor jogador da última edição do torneio continental. Agora, quer repetir a conquista no Palmeiras. E já avisa o que é necessário para transformar o desejo em realidade.

– Estou muito feliz de vir a um grande clube da América do Sul, grande do Brasil. Esperamos que eu possa levantar outra Libertadores junto aos meus companheiros.

Quero esforçar-me ao máximo. Não é fácil chegar a uma final. A expectativa é muito grande. Quero me adaptar o mais rápido ao grupo, à equipe. Esperamos que eu tenha saúde para ser coroado com a Libertadores de novo – afirmou, em entrevista coletiva.

– Desde que cheguei, consegui uma família. Para conquistar esse troféu, você tem de ter uma grande família. Precisamos de todos os jogadores, comissão técnica e torcida. É importante sentir esse apoio da torcida como mandante. Nenhuma partida será fácil. Temos de ir jogo a jogo. É preciso sorte também. Desde que cheguei senti essa união do grupo, será importante para a Copa.

Em diversos momentos durante o evento, o meio-campista exaltou o clima agradável no elenco palmeirense. A primeira impressão do atleta, que teve sua primeira chance em campo no jogo-treino diante do Nacional, na última segunda-feira, foi das melhores.

– A expectativa comigo foi muito boa. Vou seguir conhecendo o grupo. Quero seguir conhecendo meus companheiros. Tenho ao redor jogadores muito inteligentes, tecnicamente bem dotados. Espero adaptar-me o mais rápido possível para estar com o grupo – disse.

Alejandro Guerra ainda busca regularização de documentos para ser inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. O jogador de 31 anos depende de burocracias para aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

