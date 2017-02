DO GLOBO ESPORTE



Atual campeão brasileiro, com um elenco reforçado, e tido como favorito à conquista do Campeonato Paulista, o Palmeiras estreou no estadual deste ano com vitória sobre Botafogo, em casa. O jogo foi duro, e o placar, magro: 1 a 0.

Em casa, a equipe de Eduardo Baptista teve dificuldades para passar pela defesa rival. Só conseguiu marcar quando Tchê Tchê arriscou de longe, no começo do segundo tempo. O Botafogo teve um gol anulado, corretamente, na última etapa

o jogo

Com os reforços Felipe Melo, Raphael Veiga e Willian como titulares, o Palmeiras ficou a maior parte do primeiro tempo com a bola - no intervalo, a posse era de 64% a 36% a favor dos donos da casa. O domínio, porém, não se transformou em chances de gol. Pelo contrário: a etapa inicial terminou com o Botafogo pressionando a defesa. Fernando Prass precisou trabalhar para evitar que os visitantes saíssem na frente. Descontente, Eduardo Baptista trocou Raphael Veiga e Willian por Michel Bastos e Alecsandro no intervalo. Logo no primeiro minuto, Tchê Tchê arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo de Neneca, que chegou atrasado e não conseguiu defender. O Botafogo até empatou, mas Marcão estava impedido quando foi lançado e o juiz anulou.

golaço

Tchê Tchê está cada vez melhor nos chutes de fora da área. No início do segundo tempo, o volante decidiu o jogo ao arriscar, de perna esquerda, e marcar o único gol do jogo.

Fonte http://globoesporte.globo.com/sp/futebol/campeonato-paulista/jogo/05-02-2017/palmeiras-botafogo-sp/