DO DIÁRIO DE SP



O início do Paulistão anima os jogadores do Palmeiras para buscar o título. Atual campeão brasileiro, o grupo pretende alcançar um título "inédito" entre parte dos seus integrantes.

É o caso do atacante Dudu. Contratado em 2015, o camisa 7 bateu na trave com o clube na final daquele ano, quando foi superado pelo Santos.

Na oportunidade, ele foi expulso no jogo decisivo, na Vila Belmiro, por empurrar o árbitro Guilherme Ceretta.

"É um campeonato bem tradicional e o Palmeiras não conquista há um tempinho (desde 2008). Nos dois últimos anos, fomos bem durante toda a competição, mas perdemos nos detalhes, nos pênaltis. Faremos de tudo para levantar esse troféu e todos os que disputarmos em 2017, pois o nosso elenco tem muita força", garante Dudu, que seguirá como capitão do time.

"Este ano, nós temos competições muito importantes, como a Libertadores e o Brasileiro, mas confesso que eu também quero muito ganhar o Paulista", emenda.

Fernando Prass é outro do elenco que nunca venceu um estadual paulista. Para ele, o gosto amargo de dois anos atrás traz motivação a todos.

"Batemos na trave, né?! Aqui, no Palmeiras, já fui campeão da Série B, da Copa do Brasil, fui campeão brasileiro e, agora, faltam o estadual e a Libertadores. Este ano teremos os dois, ambos campeonatos muito difíceis", declara o arqueiro, que volta a ser titular após passar quatro meses se recuperando de uma cirurgia no cotovelo direito.

"Um é muito longo, pois a Libertadores só vai acabar no fim do ano, e o outro (Paulista) bem mais curto. Não em jogos, mas em termos de tempo de disputa", completa.

Fonte http://www.diariosp.com.br/blog/detalhe/34242/dudu-e-prass-miram-ganhar-titulo-inedito