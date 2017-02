DE O TEMPO



A tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense em 29 de novembro, na Colômbia, veio seguida de uma comoção mundial e de diversos atos de solidariedade às vítimas do acidente aéreo e de seus familiares. Vários clubes de futebol fizeram questão de homenagear e ajudar a Chape à sua maneira. E na quinta-feira, mais uma ação vinda do Cruzeiro será realizada.

No dia da partida envolvendo celestes e alviverdes, no retorno do time catarinense ao Mineirão, o departamento de marketing da Raposa irá prestar uma homenagem ao clube do Sul. A forma como isso irá acontecer ainda está sendo estudada, mas, pelas palavras do diretor do setor, Marcone Barbosa, promete ser bastante especial.

“Ainda não definimos o que fazer, mas temos algo em mente”, sintetizou Marcone, em rápido contato com a reportagem.

O certo é que, além do Cruzeiro, torcedores celestes já se movimentam nas redes sociais para gritar “vamos, vamos, Chape” e também levar cartazes em apoio à

Chapecoense, nesta primeira partida da equipe catarinense em solo mineiro depois da tragédia.

A diretoria da Raposa cedeu por empréstimo dois jogadores para o elenco alviverde para as disputas deste ano: os zagueiros Fabrício Bruno e Douglas Grolli.

