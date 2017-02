DO DIÁRIO DE SP



Principal goleador das Américas em 2016 (com 39 gols), o colombiano Borja se aproxima de vestir o verde e branco do Palmeiras neste ano. Após recusar propostas da China, o clube brasileiro negocia com o Atlético Nacional-COL a compra do centroavante.

As conversas entre as partes acontecem desde setembro do ano passado. Porém, o destaque do camisa 9 na Libertadores fez com que os colombiano esperassem altas propostas da Europa e da China. As conversas retomaram com a janela europeia fechada.

O Verdão ofereceu US$ 12 milhões (R$ 37,4 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, mas o Atlético Nacional bate o pé e vende somente 50% da fatia do atleta por esse valor. É em cima disso que intermediários brasileiros tratam hoje na Colômbia - diretor executivo de futebol do Verdão, Alexandre Mattos continua no Brasil.

O Genoa, da Itália, fez uma oferta pelo atacante, mas foi em cima da hora e não deu para acertar a transferência antes do encerramento da janela. Agora, um clube da China propôs US$ 20 milhões (R$ 62,3 milhões) para levá-lo ao outro lado do mundo. Borja disse "não". Prefere atuar em um campeonato mais competitivo. Aí entra o Palmeiras.

"Há dois, três meses estamos conversando com a China, e não perco as esperanças. Eu tenho falado com Miguel (Borja) e ele disse que não quer. Apoiamos a decisão. Para o Nacional, seria muito bom e para o Cortuluá, espetacular. Mas a decisão é do jogador", revelou ao site colombiano Futbolred Ignacio Martán, presidente do Cortuluá, último clube que o atacante defendeu antes do Atlético - lá, fez 22 gols em 25 jogos.

"Além disso, tem o Palmeiras, que também é uma possibilidade que ele gosta muito", completou o dirigente. Borja vê no país um trampolim importante para o futebol europeu, como a Inglaterra.

Publicações da Colômbia apontam para a possibilidade de o negócio ser fechado até mesmo hoje, dependendo de como as conversas entre os representantes dos dois clubes se desenvolvam nas últimas horas, desde segunda-feira (6).

A presença do zagueiro Mina, compatriota de Borja, e do meia venezuelano Guerra, parceiro dele na conquista da Copa Libertadores do ano passado, seriam outros trunfos para ajudar a convencer o artilheiro de que é uma boa fechar com o Verdão.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/95045/borja-recusa-futebol-chines-e-fica-perto-do-verdao